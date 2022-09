Duas paixões unidas: dançar e viajar! O itapevense Matheus Silva está, literalmente, vivendo um sonho em alto mar! Desde 2015, o bailarino trabalho em cruzeiros e se apresenta para o público viajante. O que não esperava era ser selecionado para viajar por quatro meses em diversos países, no chamado Volta ao Mundo. Que honra! Em entrevista, Matheus nos contou como é sua vida a bordo e a expectativa para esse novo desafio. Acompanhe:

IN – Como e quando começou a trabalhar em cruzeiros? Como surgiu essa oportunidade?

Matheus – Comecei a trabalhar em cruzeiros em 2015 com 18 anos, através de uma audição em São Paulo, onde fui indicado pelo meu professor Guilherme Maciel.

IN – Era seu sonho ou foi se tornando um trabalho dos sonhos?

Matheus – Meu sonho sempre foi ser bailarino clássico, porém comecei um pouco tarde, trabalhar em cruzeiros sim se tornou um trabalho dos sonhos, pois eu nem imaginava que seria possível dançar dentro de um navio.

IN – Como é trabalhar em um Cruzeiro e o que você faz? Qual a sua função?

Matheus – Trabalhar em cruzeiros é uma sensação única, sou bailarino e atualmente Dance Captan (líder) do elenco artístico a bordo.

IN – Quais os lugares mais legais que já conheceu através do seu trabalho? É possível aproveitar também as viagens?

Matheus – Nesses anos trabalhando a bordo conheci muitos lugares incríveis que jamais imaginei conhecer, passei por Espanha, Itália, Portugal, Escócia, Londres, Marrocos, República Dominicana, Holanda, Estônia, Dubai, Venezuela, França, entre outros, porém o lugar mais incrível sem dúvidas foi Noruega, sim conseguimos aproveitar também as viagens pois temos todo o dia livre para conhecer as cidades.

IN – Você foi selecionado para fazer a Volta ao Mundo. O que é, quando será e como foi essa seleção?

Matheus – Sim, fui um dos bailarinos escolhidos para integrar um dos elencos para fazer a Volta ao Mundo a bordo do Msc Magnífica, é um cruzeiro com duração de 4 meses, onde o navio passa por diversas parte do mundo com os mesmos passageiros durante esses 4 meses. Tem início no dia 4 de janeiro. Entre todos os bailarinos da Cia eles selecionam os mais aptos para aprender diferentes shows todos os días, pois a cada dia é um show diferente durante a duração do Cruzeiro.

IN – Você está ansioso para essa experiência?

Matheus – Sim, estou muito ansioso, pois será uma experiência única e incrível.

IN – Deixe um recado para aqueles que estão iniciando na carreira ou estão em busca de uma oportunidade.

Matheus – NUNCA DESISTA! Vai ser difícil, você vai querer deixar tudo para trás, mas só é possível com persistência e determinação!