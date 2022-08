“Dance pelo Planeta”: Aulão Beneficente de Dança do Ventre Ancestral em prol da belíssima Sala Verde do Instituto de Pesquisa e Educação Ambiental Planeta Terra, na Mata do Carmo, em Itapeva, São Paulo!

⭐ QUANDO: 27.08.22 (sábado)

⭐ HORÁRIO: das 10h às 12h

⭐ ONDE: Sala Verde (Avenida Higino Marques, 193)

⭐ VALOR SUGERIDO PARA DOAÇÃO: R$50

🔥 INSCRIÇÕES ANTECIPADAS E VAGAS LIMITADAS!

Anunciando o tão esperado reinício das aulas presenciais pela bailarina, coreógrafa e professora Graziela Calis, da Companhia Internacional de Danças Orientais e Tribais Hip Circles Bellydance, este será um encontro festivo e descontraído de dança, onde mulheres de todas as caminhadas, idades (acima de 18 anos), biotipos e habilidades são bem vindas… um convite a mulheres que desejam se reconectar consigo mesmas, com suas companheiras e com a Mãe Natureza, através da arte e do movimento… veeem!

Não é necessário ser jovem e/ou ter experiência em dança para participar!

100% das doações serão direcionadas à Sala Verde… pelo bem do nosso planeta!

⏰ PROGRAMAÇÃO

👉 01. Acolhimento de 9:45h às 10h (às 10h fechamos os portões e desligamos nossos celulares)

👉 02. Introdução

👉 03. Grounding inicial (respiração e alinhamento postural)

👉 04. Aquecimentos

👉 05. Elementos básicos da Dança do Ventre Ancestral

👉 06. Break-down e drilling de movimentos isolados

👉 07. Improvisação com lead and follow em duplas, em chorus e em círculo

👉 08. Link-ups

👉 09. Dança livre

👉 10. Alongamentos

👉 11. Sessão de Fotos

👉 12. Despedidas

☝ O QUE LEVAR Garrafinha de água para hidratação

☝ O QUE VESTIR

Traje confortável, em malha ou tecidos flexíveis, sem zíperes ou botões (não use jeans), como o usado para Yoga. Como estamos no inverno, sugerimos leggings e blusa de manga longa (que possa ser removida, pois vamos nos aquecer no decorrer da prática de dança!).

Se possível, leve um lenço que possa ser amarrado no quadril (teremos alguns para emprestar).

A aula é realizada sem calçados.

🔥 COMO PARTICIPAR

👉 01. Entre em contato via WhatsApp (015 9 9853 9796) para verificar a existência de vaga

👉 02. Realize um PIX diretamente para a conta do Instituto Planeta Terra e envie o recibo para o WhatsApp acima

💲 PIX (CNPJ): 04.298.695/0001-90

👉 03. Preencha o formulário de inscrição online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD1bAsFDjBSqJJxcwNWDhVi_nATUkDM673NFGOWbSPrHb0-A/viewform

👉 04. Receba confirmação via Whatsapp de que sua inscrição foi realizada

🙌 Caso não deseje participar da aula, você também pode ser uma colaboradora desse evento beneficente apenas como doadora (ou doador) – qualquer valor é muito bem vindo!

📝 NOTAS

👉 Valor intransferível

👉 Não oferecemos devoluções

👉 Evento não adaptado para receber bebês ou crianças

👉 Não temos vínculos com religiões

🏡 SALA VERDE

A entidade ambientalista Instituto Planeta Terra é uma instituição civil, sem fins lucrativos, fundada por um grupo de ambientalistas em 09/09/1999, a partir da temática da preservação da vida na Terra.

Instalada em Itapeva – SP, a entidade tem uma das melhores estruturas dentre todas as ONGs ambientais do Estado de São Paulo. Suas instalações físicas são comparáveis às das maiores entidades ambientais do país e garantem o espaço e os meios necessários ao desenvolvimento de qualquer modalidade de trabalho na área de educação ambiental.

A sede, localizada em uma Área de Preservação Ambiental, a Mata do Carmo, encontra-se emoldurada por uma mata rara e vibrante. Sob essa atmosfera de integração com a natureza, ergue-se um amplo e confortável conjunto de instalações, que envolvem o Centro de Educação Ambiental Avelino Peixe Filho (CEA APF).

A Sala Verde, toda construída em madeira, juntamente com os acessos externos, incluindo espaço para caminhada e horta orgânica, são uma vitrine repleta de elementos e detalhes encantadores, onde a natureza é generosamente presente com árvores frondosas, além da fauna rica e preservada… reinos vegetal e animal em energia UNA.

Com toda essa conexão e inspiração, a Sala Verde é um lugar acolhedor de co-criação que também abriga atividades culturais e artísticas nas mais variadas áreas para valorizar e fortalecer o desenvolvimento do SER em conexão com a NATUREZA.

Sem financiamento governamental, o instituto conta com apoiadores e colaboradores para sua manutenção e funcionamento. Junte-se à nós!

👉 Instagram: @institutoplanetaterra

💃 GRAZIELA CALIS

Graziela Calis é criadora da formatação da Dança do Ventre Ancestral e oferece aulas, workshops e performances no Brasil e no exterior. Além de sua carreira de 22 anos como bailarina, Graziela, que também é vegana, tem formações internacionais em Ecologia, Meio Ambiente e Política Social, e busca integrar suas paixões pela dança, pelo direito animal e pela natureza através do ARTivismo, sendo esse evento um exemplo dessa atividade.

👉 Instagram: @grazielacalis

🧜‍♀️ DESPERTE SUA DEUSA

Empoderamentos femininos com Graziela Calis… visite, curta e siga nossas mídias sociais!

👉 Instagram: @despertesuadeusa

Venha só ou traga as amigas…

Aguardamos você!