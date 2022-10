Estão abertas as inscrições para o aprendizado de uma coreografia completa a ser ministrada pela bailarina, coreógrafa e professora Graziela Calis, da Companhia Internacional de Danças Orientais e Tribais Hip Circles Bellydance.

Inspirada na hipnótica serpente “Kaa”, personagem do filme “O Livro da Selva”, de Walt Disney, e fundamentada na Dança do Ventre Tribal & Fusion, essa é uma dança plena de movimentos lentos, sinuosos e serpentinos, repleta de muito enigma e mistério!

Carga horária de 6 horas, divididas em dois workshops de 3 horas cada, das 16 às 19h, no Teatro de Bolso Professora Terezinha Silva.

Parte 1: 8 de outubro

Parte 2: 9 de outubro

Poderão inscrever-se: mulheres de todas as idades (acima de 18 anos), com ou sem experiência em dança.

Para as interessadas, essa coreografia poderá ser apresentada para o público num futuro próximo.

As inscrições, que são gratuitas, poderão ser realizadas presencialmente na Casa da Cultura Cícero Marques até 7 de outubro de 2022, podendo ser encerradas antes dessa data caso o número de inscritas alcance seu limite (leve cópias de identidade com foto e de comprovante de residência no município).