Dagoberto usa redes sociais para informar a desistência da candidatura a prefeito

Partido se diz surpreso e pede esclarecimentos da decisão. Presidente da Câmara de Itapeva fala em livramento.

A campanha eleitoral nem começou ainda e já surgiu a primeira polêmica na política itapevense.

Um dos pré-candidatos a prefeito pelo Podemos, Dagoberto Mariano anunciou através da rede social Facebook a sua desistência a candidatura. O anuncio foi feito no sábado (05), onde Dagoberto informou que desistia por perceber que a política no município não havia mudado em nada.

Na mensagem postada, Dagoberto diz ainda que talvez não saiba fazer política, mas que politicagem não faria, deixando o suspense no ar diante do exposto.

Além de Dagoberto, o Podemos também havia anunciado que a delegada Gisele Pavan, e a empresária Terezinha da Paulina também estavam pleiteando a possibilidade de concorrer ao cargo do Executivo. O presidente da Câmara Municipal de Itapeva, Oziel Pires também se manifestou a respeito da postagem, segundo Oziel, Dagoberto teria tomado a decisão correta e que teria lugar melhor para ele estar e que deveria sentir-se livrado.

Já o Podemos Itapeva também se manifestou a respeito dizendo que foi uma grande surpresa a decisão de Dagoberto e que lamentava a maneira pela qual a sua decisão foi apresentada, porém que mantém a admiração pelo mesmo. O partido ainda informou que aguardava a apresentação formal da desistência e elencando claramente e fundamentada as razões que o levaram a desistir de acordo com o que foi postado em rede social.