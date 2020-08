Dagoberto Mariano é pré-candidato a prefeito pelo Podemos

Já existem vários nomes sendo dados como certos como candidatos ao cargo de prefeito para as próximas eleições. Ainda que como pré-candidatos, alguns deles já aceitaram falar sobre o que os levou a trilhar esse caminho e de como imaginam que será o desafio de assumir uma prefeitura em meio a tudo o que está acontecendo atualmente. Entramos em contatos com os nomes que estão sendo digitados para a disputa eleitoral deste ano, e conforme as respostas forem sendo enviadas estaremos divulgando para que a população conheça e já análise os possíveis concorrentes ao Executivo e suas propostas.

O entrevistado de hoje é o Presidente do Sindicato Rural de Itapeva, Dagoberto Mariano, pré-candidato pelo Podemos. Confira:

IN- O senhor é de fato pré-candidato a prefeito em Itapeva? Por quê?

Dagoberto- Sim, sou pré-candidato pelo Podemos.

IN- Diante de tudo o que vivemos esse ano, como o senhor imagina que será o trabalho do próximo prefeito?

Dagoberto- Um ano de ajustes. Teremos que reformar nossas atividades profissionais, econômicas, um novo país, um novo mundo. Nosso município passou por um processo de cobrança do Legislativo e Executivo. Aconteceu o que deveria acontecer penso eu! É um alerta aos novos membros que nos representarão no Legislativo itapevense e de extrema responsabilidade para o novo gestor do município. Será um trabalho onde o Executivo terá que estar mais próximo da população, ganhar a confiança e ter a participação mais efetiva do cidadão itapevense.

Anos difíceis virão, daí a tamanha necessidade da família “faxinense” estar mais junta do novo quadro administrativo e vice-versa.

IN- Apesar de ser ainda pré-candidato, quais os setores que o senhor tem mais planos para trabalhar? Poderia nos dizer um deles?

Dagoberto- Nosso município é composto por muitas riquezas naturais, tais como: solo, subsolo, clima com temperaturas noturnas e diversas reservas naturais de flora e fauna, com micro clima favorável, reservas hídricas localizadas no Aquífero Guarani, com uma população receptiva.

Somos um verdadeiro logradouro de produção, reservas minerais, parque florestal abundante, tanto para madeira, papel, celulose, energia, alta produtividade de grãos, hortaliças, ficando a desejar ainda na fruticultura, sem falar no setor pecuário que precisa ser remodelado.

Parque turístico sub explorado com grandes riquezas naturais que nem mesmo o cidadão itapevense o conhece realmente, não esquecer de um setor social muito importante que é o fazer os jovens, adolescentes se sentirem úteis com o esporte, cultura, além de formarem profissionais, poderão ser simplesmente um fator educador.

Mas para realmente agregarmos valor em o nosso potencialidade, vejo a agroindústria como o grande colaborador para tal.

IN- Sabemos que para se consolidar como candidato é preciso ter uma base forte, como está a do Senhor?

Dagoberto- Primeiramente temos que saber o que é base forte. Continuar na mesmice com a cidade, com o município tudo acorrentado, lacrado, não deixando nada entrar para o seu crescimento. Essa base não é forte, ela é sem raiz para suportar as intempéries que surgirão.

Queremos uma Itapeva grande de fato, pois ela tem seu potencial adormecido. Para isso sim, precisamos de uma base forte e acreditamos que a população está ciente disso, e ela é a maior base que você pode construir, conquistar, só você fazer o correto. Partidariamente estamos no Podemos que se instalou em nossa cidade com o único pensamento em servir para uma Itapeva justa, rica e grande.

Não somos da esquerda ou direita, somos do direito, do correto, assim como o mundo está em transformação, também queremos uma cidade, um modelo renovado, zelado e não maltratado. “Plante, cultive e colha a paz”.

IN- Qual o recado que deixa a população itapevense?

Dagoberto- Recado é sair da mesmice das mesmas promessas de anos atrás. Parar de patinar, de maquiar com ações superficiais. Temos que agir nas raízes das necessidades alcançando soluções duradouras. É só pegar discursos planos de ação de campanhas anteriores; são os mesmos e sem resoluções de fato só arrolando para frente e a população sendo enganada pela incapacidade de se fazer. Temos sim experiência administrativa e nossa formação profissional em Engenharia Agronômica nos permite ter sensibilidades e ações exatas e biológicas ou seja cuidar bem do ser humano fazendo construindo oferecendo condições para o seu engrandecimento. Como pré-candidato a Prefeito te ofereço os meus serviços para diminuir a marginalidade a pobreza de nossa população. Como já disse anteriormente. Fazer uma Itapeva grande. Mais uma vez obrigado e bom trabalho. Não se assuste com a hora mas é que acordo mesmo na madrugada, lógico volto a deitar, mas gosto de trabalhar. Abraços!