Dados estaduais mostram que apenas 49% da população de Itapeva cumpre isolamento

De acordo com dados divulgados pelo governo do estado de São Paulo, Itapeva é um dos municípios que menos está cumprindo o isolamento social proposto pelas autoridades no combate ao Corona Vírus.

Os dados dizem respeito a municípios com mais de 70 mil pessoas e comparando com outras cidades da região que se encaixam nos critérios do governo paulista, o município de Itapeva vem deixando a desejar.

Segundo os dados apenas 49% da população do município vem seguindo as orientações de combate à disseminação do covid-19. Essa porcentagem diz respeito a terça-feira (14), nesse mesmo dia Itapetininga registrou 52% de isolamento de sua população e Tatuí e Avaré 53%.

Nos dados apresentados pelo governo estadual o maior índice de adesão dos cidadãos de Itapeva foi de 57% registrado no domingo (12), mesmo assim a adesão foi menor que as outras cidades, Itapetininga (59%), Avaré (60%) e Tatuí (61%).

Os últimos dados divulgados por autoridades federais, estaduais e municipais dão conta que em todo Brasil já são 28.320 casos do Covid-19, sendo 1.736 óbitos, desse total o estado de São Paulo registra 11.043 casos é 778 óbitos. Itapeva por sua vez tem 4 casos confirmados e nenhum óbito registrado. Esses dados foram colhidos até às 12h desta quinta-feira (16).