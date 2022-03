A Cybelar reinaugura uma nova unidade em Itapeva com superofertas e preços especiais!

Reinaugurou nesta quinta-feira, dia 10, uma nova loja da Cybelar em Itapeva! Com mais de 70 lojas em todo interior paulista, a Cybelar comemora neste ano, 48 anos de tradição e credibilidade. Somente em Itapeva, a Cybelar está presente há mais de 17 anos, trazendo produtos de qualidade e preço justo a todos os seus clientes.

Agora em um novo endereço, a Cybelar de Itapeva inicia um novo ciclo de sucesso e prosperidade, com uma loja repaginada e equipada com as melhores marcas do país. Para celebrar, a Cybelar preparou ofertas exclusivas, com preços mais que especiais. Na nova loja é possível encontrar smartphones, eletroportáteis, eletrodomésticos, móveis e tudo mais para a sua casa.

Além de reunir vários clientes, a reinauguração foi um tremendo sucesso e marca uma nova etapa da loja na cidade, com a mesma confiabilidade de anos.

Para quem ainda não conferiu de pertinho, a Cybelar Itapeva está localizada na Avenida Dona Paulina de Moraes, n° 53 (próximo à prefeitura). As superofertas de reinauguração continuam, além da oportunidade e facilidade em adquirir ao cartão Cybelar, que possibilita parcelas em até 20 vezes sem juros.

Toda equipe Cybelar Itapeva convida a todos para prestigiarem a nova loja que está linda e cheia de novidades.

A Cybelar está aberta de segunda a sexta-feira, das 09 às 18h e aos sábados das 09h às 15h.