A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social do município e em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo e a ETEC Dr. Demétrio Azevedo Júnior, disponibiliza para a população cursos profissionalizantes gratuitos na área de beleza. Os cursos são oferecidos na Escola de Beleza e Bem Estar, localizada à Rua Amaury Moreira de Souza S/N, jardim nova Itapeva-CDHU. São oferecidos cursos de Manicure/ Pedicure, Design de Sobrancelhas, Barbearia e Corte de Cabelo. Mais informações no WhatsApp: 15 99690-8556.

Além dos cursos, toda a população de Itapeva pode utilizar a Escola de Beleza e Bem Estar para fazer serviços gratuitos de cuidado com o visual. A população pode entrar em contato no WhatsApp da Escola de Beleza para agendar serviços, ou pode simplesmente comparecer ao local e ser atendido por livre demanda. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira os dias e horários dos serviços oferecidos:

O Corte de Cabelo Feminino, Masculino e Infantil acontece todas as segundas, quartas e sextas-feiras das 13h30 às 16h. O serviço de Manicure está disponível de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h.

Os homens também recebem cuidado especial na aparência, com o Serviços de Barbearia todas as segundas-feiras das 8h30 às 11h. Todas as terças-feiras, das 13h30 às 16h, é oferecido serviço de Design de Sobrancelhas e Aulas de Automaquiagem. Às sextas-feiras, a partir das 14h30, acontece a ação do Projeto Bem Estar, sob a coordenação da Fisioterapeuta Lidiane com exercícios de alongamento e fortalecimento muscular, visando melhor qualidade de vida.