O curso Jovem Agricultor do Futuro, promovido pelo Senar/SP, está sendo realizado gratuitamente na Sala Verde de Itapeva.

Ainda há vagas disponíveis para jovens de 14 a 17 anos, nos períodos da manhã e da tarde, os quais participarão do curso por um ano e aprenderão a mexer com hortas e animais pequenos, por exemplo.

Os interessados devem se inscrever pelo WhatsApp (15) 99719-2152 ou 99652-3192.