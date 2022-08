A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, informa a população que o Curso de Inclusão Digital está com vagas abertas, para o público adulto, que não possui conhecimento em Informática. O curso tem a finalidade de introduzir as pessoas nos meios tecnológicos, como o acesso à internet, pesquisas on-line, meios de comunicação digital, entre outros. Para mais informações e inscrições no WhatsApp: 15 99690-8556.

O curso será realizado em parceria com a Associação dos Centros de Desenvolvimento da Criança – ACDC, que gentilmente cedeu o laboratório de informática para realização das aulas. O início está previsto para o dia 05 de setembro e o curso terá dois meses e meio de duração.

As aulas serão ministradas às segundas e quartas feiras das 18h30 às 21h.

De acordo com informações do Fundo Social de Itapeva, a inclusão digital se transformou em uma necessidade da sociedade contemporânea, porém o acesso ao computador e ao conhecimento ainda é uma realidade distante para muitos de brasileiros. Por isso, oferecer curso de inclusão digital é uma forma de aproximar às pessoas dos meios tecnológicos atuais.