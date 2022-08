A Prefeitura de Itapeva informa à população que o curso gratuito de costura está com vagas abertas. O curso terá início na segunda-feira, 15/08, e se encerará no dia 02 de setembro. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio dia, na Avenida Moulatlet, n° 23, Distrito Industrial.

O curso de costura tem o objetivo de preparar os participantes para o mercado de trabalho, com a realização de pequenos reparos em roupas e acessórios e confecção de peças de vestuário. As aulas são destinadas tanto para iniciantes, quanto para alunos que já possuem algum conhecimento em costura.