Com o objetivo de promover qualificação profissional, o Fundo Social de Solidariedade, realizou nesta segunda-feira (25), mais um curso de pizza doces e salgadas.

A aula foi ministrada pelo Chefe Gastronômico, Paulinho, os alunos aprenderam a fazer quatro tipos de pizzas salgadas (frango com catupiry, calabresa especial, atum especial e marguerita) e dois tipos de pizzas doces (morango com chocolate e banana com doce de leite). O Chefe responsável destaca que as lições aguçam a curiosidade dos estudantes. “Ensinar significa despertar o interesse pela culinária, numa mistura perfeita de aromas e sabores”, destaca o professor Paulinho.

Para mais informações sobre os cursos e oficinas do Fundo Social, basta entrar em contato no WhatsApp (15) 99828-4960.