Curso de Padaria Artesanal irá formar mais uma turma no próximo sábado

As alunas aprenderam a fazer pães salgados e doces.

O Fundo Social de Solidariedade irá formar mais uma turma do Curso de Padaria Artesanal no próximo sábado, dia 28. Devido a pandemia do Coronavírus, as aulas foram ministradas somente para cinco alunas pelos professores Marilza Santiago e Paulo Henrique Santos.

O curso aconteceu aos sábados, no período das 13h30 às 16h30, de forma gratuita e as participantes aprenderam duas receitas por dia, sendo um salgado recheado e um doce. Foram ensinadas as seguintes massas: pão pizza, pão de fubá com goiabada, pão de batata com catupiry e calabresa, pão de cenoura com gotas de chocolate, pão de ervas com presunto e queijo e rosca estrela com creme de confeiteiro e coco ralado.

O treinamento tem por objetivo capacitar alunos para a produção de diversos tipos de pães, além de receberem orientações de higiene no manuseio dos produtos. As técnicas de preparo são simples e o aprendizado pode servir como uma nova fonte de renda familiar.

Para a aluna Andreia de Oliveira, o resultado foi satisfatório e a sua família já aprovou as receitas. “Eu testei as técnicas em casa, fiz o pão de batata com calabresa e catupiry e consegui acertar o ponto da massa, o tempo de forno e ficou muito bom. Meus familiares aprovaram”, disse.

Já Valdirene Arruda, também participante, lembrou que não sabia fazer nada de pães antes de iniciar o curso. “Eu gostei muito, é uma ótima oportunidade. Eu não sabia fazer pão e agora estou aprendendo. Eu fiz três receitas em casa e deu certo, principalmente para quem não sabia fazer”, contou.

A aluna Solange das Neves reforçou sobre a didática e a dedicação dos professores. “É muito importante fazer cursos assim para podermos aprender na prática. Os professores têm muita paciência e ensinam de forma bem simples. Eu gostei muito e espero que tenhamos mais oportunidades”, finalizou.

De acordo com a diretora do Fundo Social, Joana de Oliveira, em breve serão abertas novas turmas e serão divulgados os cursos pelas páginas oficiais da Prefeitura.