A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio do Projeto Técnico Social desenvolvido pelo SESI em Itapeva, realizou, na última semana, mais um curso de barbearia com os moradores do Residencial Morada do Bosque, com o objetivo de promover a capacitação e a geração de renda destes cidadãos. O curso contou com a participação de 20 alunos, os quais aprenderam com uma equipe especializada como higienizar, hidratar, cortar, modelar e alterar a estrutura e a coloração dos fios da barba e cabelo.