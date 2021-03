Cursinho pré-vestibular gratuito para os jovens de Itapeva e região

O Cursinho Cuca Fresca, cursinho pré-vestibular GRATUITO, foi criado em agosto de 2005 dentro do Campus da UNESP de Itapeva com a missão de proporcionar o acesso a informação e conteúdo necessários para um bom desempenho em vestibulares e concursos de nível médio a jovens e adultos com restrições financeiras para fazer cursos preparatórios similares em instituições privadas.

A partir da iniciativa de alunos e professores do curso de Engenharia Industrial Madeireira permitiu-se uma maior inclusão social de uma comunidade que, até então, não tinha opções gratuitas de acesso neste formato, como cursinho pré-vestibular, na cidade. Nesses 15 anos de vida o cursinho Cuca Fresca atendeu a mais de 2000 alunos, além de proporcionar a experiência didática, de liderança e gestão aos inúmeros alunos envolvidos dos cursos de Engenharia Industrial Madeireira e Engenharia de Produção que atuaram como docentes e coordenadores. Desde a sua criação o cursinho tem atuado como um agente integrador entre a comunidade local e a UNESP de Itapeva.

A dedicação dos professores e a qualidade do material utilizado são reconhecidas pelos alunos participantes e alguns destes após ingressar na universidade, sentem o desejo contribuir para a continuidade do projeto atuando como professores nas salas que já foram alunos, incentivando ainda mais aqueles ali estão buscando informação, conteúdo e incentivo para ingressar em um curso de graduação, como a aluna do curso de Engenharia Industrial Madeireira Maria Fernanda Felippe Silva que nos contou sobre a sua experiência como aluna do cursinho e agora professora deste: ”O cursinho Cuca Fresca me auxiliou muito no acesso a graduação. Os professores sempre foram muito empenhados e possuíam uma didática apropriada para os alunos, além orientar sobre a melhor conduta nos vestibulares e compartilhar experiências da vida universitária. O conhecimento adquirido, sem dúvidas, me ajudou a conquistar uma vaga no curso que eu almejava desde o início do ensino médio”. O aluno Rodrigo Daniel da Silva Oliveira do curso de Eng. Industrial Madeireira também relatou sua experiência como aluno do cursinho e agora professor e coordenador discente deste: ”Entrei para fazer o cursinho em 2012 depois de ficar dois anos longe dos estudos, foi lá que eu conheci a Unesp Itapeva e o curso de Engenharia Industrial Madeireira, que até então eu não fazia ideia do que era e onde se aplicava. Prestei o vestibular no final do ano e em 2013 e entrei para o curso. Em todos os anos de cursinho vi todos os tipos de pessoas, de todas as idades. O cursinho é um trampolim para uma faculdade ou um concurso público”.

Atualmente, em função da pandemia e do isolamento social, o cursinho Cuca Fresca precisou se reformular e, desde do ano passado vem atuando de forma remota com vídeos gravados pelos seus professores e disponibilizados em plataformas digitais a fim de não interromper esse programa de tanto sucesso.

Neste ano de 2021 o cursinho funcionará remotamente a partir da postagem de conteúdo online pelos professores. Paralelamente, estamos estudando a possibilidade de gerarmos conteúdos impressos acompanhados da descrição em áudio para aqueles que apresentam dificuldades de acesso à internet.

As inscrições para o cursinho Cuca Fresca 2021 já estão abertas e vão até o dia 19/03 sendo feita a partir do preenchimento do formulário com as informações cadastrais através do link https://forms.gle/qVdRCu4mfEhmsJz69. Será disponibilizado um total de 200 vagas sendo que qualquer pessoa pode fazer sua inscrição, mas será priorizado os alunos oriundos do ensino médio da rede pública. Para maiores informações o edital do processo seletivo pode ser consultado na página do cursinho https://cursinhocucafresca.wordpress.com/ e na página da UNESP

https://www.itapeva.unesp.br/#!/extensao-novo/ações-de-extensão/cursinho-pre-vestibular/.

Autores: Higor Favarim e Augusto Batagin Neto