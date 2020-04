Curiosidades itapevenses: Primeira equipe e primeira partida de futebol ocorrido em Faxina (atual Itapeva)

O primeiro relato sobre a ideia de criação de uma equipe de futebol em Itapeva ocorreu em 17 de janeiro de 1904. Quando um grupo de rapazes trabalharam e tiveram a iniciativa para organizar um time de futebol, entretanto, a ideia não vingou. Um estranho silêncio reinou por cerca de 10 anos sem nenhum registro. O retorno das informações sobre o futebol local ocorreu somente em 1914.

Em breve contextualização sobre o ano, de acordo com Almanaque Sul Paulista de 1914, a cidade de Faxina (Itapeva) era uma das cidades mais desenvolvida da região, com a economia movida graças à agricultura de grãos, algodão e criação de gado Vacum, cavalar, muar, bovino, suínos e outros estabelecimentos comerciais.

As formas de ligações com a Capital paulista desenvolviam-se por duas vias: a Estrada de Ferro Sorocabana, inaugurada em 1909 e a estrada de rodagem.

Retornando ao contexto futebolístico, em 1914 uma nova tentativa de organização e criação de uma equipe de futebol realizou-se e desta vez a tentativa de fato concretizou.

Em 8 de fevereiro de 1914, nascia a primeira equipe de futebol de Itapeva. Surgia ali o Faxinense Foot-Ball Club, o nome da equipe aparece como uma forma de homenagem a cidade que na época ainda se denominava Faxina.

Com a criação da equipe uma diretoria foi composta pelos respectivos senhores: Diretor: Antônio Carvalho; Secretário: Augusto do Canto; Tesoureiro: José Ribeiro e Capitão: Vandico Fleury.

Após a criação da diretoria, uma convocação por meio do jornal local da época denominada “O Tempo” surgiu para que a população local prestigiasse a primeira partida de futebol organizada entre as duas equipes do Faxinense Foot- Ball Club em seu próprio campo improvisado. Partida está marcada para ocorrer ao meio-dia.

De acordo com jornal “O Tempo de 15 de fevereiro de 1914” a primeira partida de futebol não fora apreciada por muitas pessoas. Uma garoa caía no momento afugentando os amantes do esporte, entretanto os futebolistas do Faxinense estiveram em campo dividindo-se em duas equipes com camisas nas cores vermelho e azul.

Por fim, ao longo de 1 hora de partida, finalizou-se a peleja com a vitória da equipe vermelha pelo placar de 4 a 2. Assim encerrou-se o relato desta partida histórica, sem mais detalhes de quem seriam os jogadores que defendiam as cores de sua equipe e quem foram os goleadores.

Por: Nicolas Jesus