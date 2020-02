Curiosidades itapevenses: Escola Cel. Acácio Piedade

A construção da escola foi iniciada em janeiro de 1911, e seus construtores foram os senhores Cezar Belézia e João Cavani. Sua inauguração ocorreu em 15 de dezembro de 1913 e recebeu o nome de Grupo Escolar de Faxina. A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades locais e das cidades vizinhas, além dos moradores que vieram prestigiar o belo prédio construído.

A planta utilizada para construção da escola devida sua exclusividade neste formato acabou batizando-a e ficando conhecida como Planta de Faxina, sendo depois esta planta utilizada para construção de outras escolas em formatos semelhantes. O prédio tem como características: escadarias laterais, um corredor central, uma fachada recuada, e um galpão externo para execução de atividades físicas.

O prédio no começo era dividido por alas, separando os meninos das meninas, cada ala com 5 salas totalizando cerca de 400 alunos matriculados, os meninos ocupavam o do lado esquerdo da ala e as meninas o lado direito. A escola desfrutava de um piano e uma biblioteca doada pelo senhor Augusto Piedade.

Bandas musicais abrilhantaram a inauguração da escola. Ao todo três bandas participaram da inauguração são elas: Euterpe Faxinense, Guiseppe Verdi e Lyra Itarareense, esta última comandada pelo consagrado maestro José Melillo. A cerimonia inaugural foi presidida pelo então deputado estadual Coronel Acácio Piedade ao qual fez a entrega solene das chaves da escola ao corpo docente.

Coronel Acácio Piedade, foi um importante e influente politico regional, conseguindo muitas melhorias para região, mas em 25 de outubro de 1917 fora brutalmente assassinado na antiga Estação Ferroviária de Faxina. Como forma de homenagem a sua contribuição para construção do prédio escolar, por meio do decreto de 14 de novembro de 1917, o governador da época denominou o prédio escolar de Coronel Acácio Piedade.

Em 2013 a escola completou 100 de existência, sendo atualmente uma das escolas mais conhecida da cidade de Itapeva. Com certeza os itapevenses conhecem alguém da família ou tem algum conhecido que já estudou neste prédio escolar em alguma época desta rica história centenária.

Por: Nicolas Jesus