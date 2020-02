Curiosidades Itapevenses: Capela Nossa Senhora do Carmo

Construída por provisão episcopal em fins do século XVIII e inicio do século XIX. A capela provavelmente foi construída com a utilização de mão de obra escrava, sendo a mesma construída com a técnica construtiva Taipa de Pilão.

A igreja foi construída próxima à residência paroquial do padre José Custódio de Camargo, vigário da cidade na época. O padre exerceu seu ministério presbiteral nesta igreja por 32 anos até vir a falecer. Após sua morte a igreja ficou fechada por um determinado tempo.

Inicialmente a igreja tinha como padroeira Nossa Senhora da Conceição. Mas a partir de 1860, o advogado José Pinto da Costa, fundou a Confraria de Nossa Senhora do Carmelo e com a autorização do vigário da época padre Miguel Barbosa de Castro, a confraria ocupou-se da igreja que estava fechada para realizações das reuniões. Com passar dos anos a igreja começou a ser conhecida como Capela do Carmo.

Ao todo a capela passou por 3 reformas sendo a última realizada no ano de 2005. Algumas heranças destas reformas ainda são possíveis ver. Uma das mais curiosas é da primeira reforma lá na época da Confraria, ao qual devido ao precário estado ao qual a capela se encontrava, um senhor chamado Joaquim Aleixo Ferreira de Barros bancou a reforma da capela e alguns anos depois ele veio a falecer, como forma de homenagem seu corpo foi enterrado dentro da capela, atualmente sua lapide encontra-se próximo à torre do sino da capela.

Outra curiosidade da capela é sua fachada com inscrição em Latim nela está uma passagem bíblica: “GLORIA LIBANI DECOR CARMELI ET SARON”. Que traduzida significa “A glória do Líbano lhe será dada, o esplendor do Carmelo e de Saron”. Esta passagem bíblica encontra-se no livro de Isaias capitulo 35, versículo 2.

Finalizando a Capela possui belíssimas pinturas com representações das passagens bíblicas como: as virtudes teologais, a fuga para o Egito, Jesus acalmando a tempestade e a Santa ceia, esta ultima pintura representado de maneira única e peculiar pelo artista plástico Capão-Bonitense Chico Almeida.

Por: Nícolas Jesus