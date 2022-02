Led Santos é o agente cultural que ministrará a oficina livre de Violão

Músico há mais de 20 anos em Itapeva, passando pelas cidades de Curitiba e Sorocaba onde morou por 8 anos onde participou de várias Bandas.

Instrumentista, violão e contrabaixo elétrico, cursou o Conservatório de Tatuí onde se especializou no instrumento e na teoria musical.

Passou por diversos projetos ao longo de sua carreira.

Atualmente reside em Itapeva onde ministra aulas de violão e baixo elétrico e é integrante da Banda Sr.Gaspar entre outros projetos.

Yuri Higuchi é a agente cultural que ministrará a oficina livre de Fotografia

Formada em fotojornalismo, desde cedo desenvolveu o gosto pela arte. Estudou e atuou como fotógrafa na Europa e Japão; e ao longo dos anos explorou suas habilidades no universo da fotografia. Com o amadurecimento pessoal e artístico, a sensibilidade e entrega com a fotografia foi tomando espaço em sua vida.