Jeferson Silvério (Binho) é o agente cultural que ministrará a oficina livre de Capoeira

Mestre Binho, é natural de Itapeva, iniciou na capoeira ainda adolescente tendo se formado Mestre de Capoeira pelo grupo Cordão de Ouro, discípulo do eterno Mestre Beto (in memorian), teve como mestre de formação o Mestre José Carlos (Tinta Forte), reconhecido pelo Presidente do Grupo Cordão de Ouro Mestre Suassuna. Possui extenso currículo com diversos certificados na área, dando destaque à Oficina de Capoeira em Ilhéus (BA), a Capoeirando.

Em sua trajetória como atleta obteve boas colocações em campeonatos, festivais e eventos.

Há 20 anos desenvolve seus trabalhos com a rede escolar pública e particular, academias e entidades e desde de 2018 vem trabalhando no Projeto Educaginga em parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo, Secretaria do Esporte e Desenvolvimento Social, em 2019 formou o seu próprio grupo dando o nome de “Centro Cultural Educaginga Capoeira Mestre Binho”.

Atualmente ministra aulas na academia GO FightMuay Thai e retornará com o projeto Educagingapela Secretaria da Cultura e Turismo e através da ONG Casa da Esperança da Vila Santa Maria.

Yuri Higuchi é a agente cultural que ministrará a oficina livre de Desenho de Animação

Oficina de desenho de animação com gravuras feitas e editadas por você. Para criar suas animações basta desenhá-las quadro a quadro, como se você estivesse fazendo em um caderno na vida real. Uma oficina ideal para aqueles que querem exercitar a criatividade e fazer desde simples desenhos animados com “bonequinhos de palito” até belas animações.