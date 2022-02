Gabriela Duarte é a agente cultural que ministrará a oficina livre de Ballet Baby Class

Bailarina e professora de Ballet Clássico, Jazz Dance e Ballet Fitness.

Iniciou as aulas na infância, apaixonada pela dança se dedicou e se formou na academia Oficina de dança de Denize Claro.

Continuou sua especialização e fez curso no ballet Bolshoi. Dança, esporte e educação pela FMU, psicologia da dança com Maria Cristina lopes entre outros.

Premiação de bailarina destaque no festival PROMODANÇA e selecionada para a Cia de dança estável 2019.

Certificação de Ballet Pilates – Audrea Lara

Cerificação e licença no método Ballet Fitness – BETINA DANTAS e com isso trouxe uma opção para as mulheres que buscam saúde e bem-estar.

Keila Chrischner é a agente cultural que ministrará a oficina livre de Canto

Nascida em Itapeva, professora de Técnica vocal aplicada para o canto há 12 anos. Estudou Canto Popular com Lyba Serra SP.

Interpretação da música popular brasileira em Curitiba PR com a Ana Luiza SP.

Prática do Coro Adulto e Coro Infantil com Thelma Chan e Mara Campos.

Laboratório de atividades Musicais (atividades para o desenvolvimento musical do cantor, percepção, afinação, interpretação e criação.)

*Trabalho de Backingvocal em SP com produção de Mi Nunes com Paloma Possi, Paulo Zuckini, Rodrigo Mozart, Janeh Magalhães entre outros.

Atualmente está se profissionalizando em Fisiologia da voz cantada com Fernanda Lopes (Fono) SP.

Atua hoje como professora no Projeto Guri na cidade de Nova Campina e Itapeva e também com as aulas particulares presencial e modalidade online na escola de música IMA.