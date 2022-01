Na próxima semana haverá aplicação de Dose de Reforço, 1ª dose e 2º dose, na terça (25) e na quarta (26), em todas as Unidades de Saúde – Rurais, das 10h às 15h e Urbanas, das 16h às 19h; e Drive-Thru na Secretaria da Saúde, de segunda a sexta, das 17h30 às 20h.

💉Veja quem pode se vacinar:

➡️ Dose de Reforço: Todos com 18 anos ou +, vacinados com a 2ª dose até 24 de setembro ou vacinados com Janssen até 25 de novembro.

➡️ 1ª e 2ª dose: Todos com 12 anos ou + (Menores devem estar acompanhados do responsável legal).

Não esqueça de levar um documento com foto, constando CPF e comprovante de vacinação.