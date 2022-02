Veja quem pode se vacinar:

Vacinação Infantil:

🔶 Unidades São Camilo e Vila Camargo, das 17h às 20h.

▶️ Na terça-feira (08), serão vacinadas as crianças de 5 a 8 anos.

▶️ Na quarta-feira (09), serão vacinadas as crianças de 9 a 11 anos.

🔶 Em todas as Unidades Rurais, das 12 às 15h.

▶️ Na terça-feira (08), serão vacinadas as crianças de 5 a 11 anos.

*️⃣Todas as crianças devem estar acompanhadas de um dos pais ou de seu responsável legal e, na ausência destes, poderá ser vacinada na companhia de um adulto, desde que portando o termo dr assentimento assinado.

Dose de Reforço 18+ e Repescagem 12+:

🔶 Drive-thru na Secretaria da Saúde, das 17h30 às 20h.

▶️ Na segunda-feira (07) e na quinta-feira (10), poderão ser imunizados com a dose de reforço/dose adicional, os cidadãos vacinados com 2ª dose até 08/10/2021 e vacinados com Janssen até 08/12/2021.

▶️ Nestes dias, também haverá repescagem de 1ª e 2ª dose no local, para cidadãos com 12 anos ou mais.

▶️ Haverá tenda montada para a vacinação de pedestres.

Dose Reforço 18+ e Repescagem 12+:

🔶 Em todas as Unidades Rurais, das 12h às 15h.

▶️ Quarta-feira (09), das 12h às 15h.

🔶 Nas Unidades Urbanas (exceto São Camilo e Vila Camargo), das 16h às 19h.

▶️ Terça-feira (08), das 16h às 19h e quarta-feira (09), das 16h às 19h.

🔼 Todos os cidadãos vacinados com a 2ª dose até 08/10/2021 e vacinados com Janssen até 08/12/2021.

▶️ Nestes dias, também haverá repescagem de 1ª e 2ª dose nas Unidades.

*️⃣ Não esqueça de levar um documento com foto constando CPF e comprovante de vacinação.

*️⃣ Imunossuprimidos devem levar autorização médica para a vacinação.