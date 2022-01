A população de Itapeva poderá para tomar a vacina contra a Covid-19, nesta terça (18) e quarta-feira (19), em todas as Unidades de Saúde do município. As rurais estarão atendendo das 10h às 15h e as urbanas, das 16h às 19h.

Veja quem pode se vacinar:Dose de Reforço ou Dose Adicional de todas as vacinas (Pfizer, Astrazeneca, Coronavac e Janssen) será aplicada em cidadãos de 18 anos ou mais, vacinados com a 2ª dose até 15 de setembro e vacinados com Janssen até 22 de novembro.

1ª Dose e 2ª Dose serão aplicadas em cidadãos de 12 anos ou mais. Menores devem estar acompanhados de seu responsável legal.

Não esqueça de levar um documento com foto constando CPF, comprovante de vacinação e, no caso de 1ª dose, comprovante de endereço.

No sábado (15), foram aplicadas 4.472 doses da vacina em 26 centros de vacinação de Itapeva.