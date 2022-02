A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde, segue a convocação dos cidadãos para a dose de reforço, repescagem de 1ª e 2ª dose e vacinação infantil contra a Covid-19.

➡️ Segunda (31), Terça (01) e Quinta (02), das 17h30 às 20h, tem vacinação do drive-thru da Secretaria da Saúde, com dose de reforço e repescagem de 1ª e 2ª dose.

➡️ Serão vacinados com a 3ª dose (dose adicional), todos os cidadãos, acima de 18 anos, vacinados com a 2ª dose até 29/09 e vacinados com Janssen até 01/12.

➡️ Nas Unidades da zona rural, a aplicação da vacina para este grupo será na quarta (02), das 12h às 15h.

➡️ Todos, acima de 12 anos, poderão tomar a 1ª e a 2ª dose da vacina contra a covid-19, no drive-thru ou nas Unidades de Saúde da zona rural.

➡️ Vacinação Infantil | Crianças de 5 a 11 anos

Terça (01) – Unidades Urbanas: das 17h às 20h ➡️ crianças de 5 a 8 anos.

Unidades Rurais: das 12h às 15h ➡️ crianças de 5 a 11 anos.

Quarta (02) – Unidades Urbanas: das 17h às 20h ➡️ crianças de 9 a 11 anos.

⚠️ Atenção:

– Adultos 18+ | Levar um documento com foto constando CPF e comprovante de vacinação.

– Adolescentes 12+ | Levar documento com foto constando CPF e comprovante de residência

– Crianças 5 a 11 | Levar certidão de nascimento ou RG ou Cartão SUS e estar acompanhada de ao menos um dos pais ou de seu responsável legal (o responsável deverá levar documento com foto constando CPF)

– Em caso de ausência do responsável legal, a criança poderá ser vacinada estando acompanhada de outro adulto, desde que postando o termo de assentimento (que pode ser retirado nas Unidades de Saúde e também será postado aqui nas mídias da Prefeitura de Itapeva).