A vacinação contra a Covid-19 segue no município de Itapeva de segunda (21) a domingo (27), em Unidades de Saúde da zona urbana e da zona rural. Confira os locais, horários e quem pode se vacinar:

⚠️ ATENÇÃO ⚠️

✅ Nesta semana, inicia-se a aplicação da 4ª dose em cidadãos de 80 anos ou mais, que tenham tomado a dose de reforço (3ª dose) há 122 dias ou mais.

✅ Este esquema vacinal contempla com a #DoseDeReforço todos os cidadãos vacinados com a 2ª dose há 122 dias e com a Janssen há 61 dias.

✅ #VacinaçãoInfantil Será aplicada a 2ª dose da vacina contra a covid-19 em crianças de 6 a 11 anos, vacinadas com Coronavac há 28 dias e com Pfizer há 56 dias.

✅ Nas #UnidadesRurais é necessário fazer o agendamento para a aplicação da 1ª dose em crianças de 5 a 11 anos.

✅ #Imunossuprimidos devem apresentar autorização médica para a vacinação.