A vacinação contra a Covid-19 continua em Itapeva. Fique de olho no cronograma para não perder o dia de se vacinar!

➡️ Vacinação Infantil – aplicação de 1ª e 2ª dose em crianças de 5 a 11 anos.

➡️ Repescagem de 1ª e 2ª dose em todos os públicos.

➡️ 3ª dose (Dose de Reforço):

✔️em cidadãos vacinados com a 2ª dose há 122 dias

✔️em cidadãos vacinados com Janssen há 61 dias

✔️gestantes e puérperas (12 a 17 anos), vacinadas com a 2ª dose há 122 dias

➡️ 4ª dose

✔️em cidadãos com 70 anos ou mais, vacinados com a 3ª dose (dose de reforço) há 122 dias

✔️Imunossuprimidos

Veja os locais e horários nas imagens!