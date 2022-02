VACINAÇÃO INFANTIL

Nesta semana, a vacinação infantil (crianças de 5 a 11 anos) contra a covid-19, acontece na quarta-feira (16), nas Unidades de Saúde da zona rural, das 12h às 15h. As crianças devem estar acompanhadas de um dos pais ou de seu responsável legal e, na ausência destes, deve estar acompanhada por um adulto, portando termo de assentimento assinado (que pode ser retirado nas Unidades).

🎶 VACINA FEST NA SECRETARIA DA SAÚDE

Na segunda-feira (14) e na quinta-feira (17), haverá drive-thru e ponto para pedestres para aplicação da dose de reforço/dose adicional, 1ª e 2ª dose na Secretaria da Saúde, das 17h30 às 22h. Durante a vacinação, haverá apresentação cultural em parceria com a Secretaria da Cultura.

✔️ Também poderão se vacinar os Imunossuprimidos, vacinados há 122 dias com a dose de reforço/ dose adicional.

⏩ Segunda (14): dose de reforço para cidadãos vacinados com a 2ª dose até 15/10 e vacinados com Janssen até 15/12.

⏩ Quinta (17): dose de reforço para cidadãos vacinados com a 2ª dose até 18/10 e vacinados com Janssen até 18/12.

DOSE DE REFORÇO NAS UNIDADES RURAIS

Na terça-feira (15), das 12h às 15h, será aplicada a dose de reforço/ dose adicional em todas as Unidades Rurais, em cidadãos vacinados com a 2ª dose até 16/10 e vacinados com Janssen até 16/12. Neste dia, também haverá repescagem de 1ª e 2ª dose.

✔️ Cidadãos 18+: Não esqueça de levar um documento com foto, constando CPF e comprovante de vacinação.

✔️ Cidadãos 12+: Não esqueça de levar um documento com foto constando CPF e comprovante de residência.

✔️ Cidadãos 5+: Não esqueça de levar o RG ou certidão de nascimento ou cartão SUS.

✔️ Imunossuprimidos devem levar autorização médica para a vacinação.