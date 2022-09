A partir desta segunda-feira (12), a Prefeitura de Itapeva retoma a vacinação contra a Covid-19, em todas as Unidades de Saúde do município, na zona rural e na zona urbana.

A Secretaria de Saúde de Itapeva segue o documento técnico definido pelo Governo do Estado de São Paulo, juntamente a ANVISA para a definição do público-alvo a ser vacinado com as doses adicionais. Confira o cronograma nas imagens do post.

Perdeu a data da vacina? Está tendo repescagem continua, então você pode ir até a Unidade de Saúde mais próxima e deixar a vacinação em dia.

⚠️ Foi dado início à vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos. Acesse o formulário no link, que está disponível no Facebook da Prefeitura.