Nesta quarta-feira (01), o Poder Executivo de Itapeva poderá passar por uma nova prova de fogo depois de bater de frente com a classe dos professores por conta de mudança no horário de aulas.

De acordo com os professores, após a reunião realizada no dia 17 de janeiro junto com o Poder Executivo, onde estavam presentes o prefeito Mário Tassinari e a secretária Eunice Rodrigues, ficou acertado que a situação de mudança nos horários realizados pela Secretaria Municipal de Educação seria revista e assim que tudo estivesse acertado, os professores e ADI’s – Assistentes de Desenvolvimento Infantil receberiam a informação de como ficaria o novo horário.

Passadas duas semanas, não houve resposta e sim um comunicado de que os diretores de escola no dia de reunião de volta ao ano letivo estariam informando a decisão do Poder Executivo. O comunicado foi recebido com indignação pelos professores que viram na medida uma forma de colocar a classe contra os diretores por acreditarem que o anúncio não atenderá a reivindicação da categoria, além disso, criticaram a falta de diálogo desde a reunião no meio do mês de janeiro.

O novo horário que a Prefeitura Municipal de Itapeva, através da pasta da Educação pretende por em prática, segundo os representantes da categoria, vai aumentar o horário de trabalho sem que os professores e ADI’s recebam por essa diferença. Já a Secretaria Municipal de Educação não se manifestou sobre os últimos acontecimentos.

Diante de toda essa questão, a APEOESP – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, divulgou que estará entrando em contato com o prefeito Mário Tassinari na manhã desta quarta-feira, porém se não houver um acordo, na parte da tarde a categoria estará se reunindo para ir se manifestar em frente a prefeitura e ainda há a possibilidade de realizarem paralisação enquanto não houver um acordo.

Dois anos depois…

Em meio a toda essa polêmica, o Poder Executivo publicou nesta terça-feira (31), no Diário Oficial a nomeação da secretária Eunice Rodrigues para a pasta da Educação, algo comum nos atos do poder público se não fosse o lapso de tempo, a secretária assumiu a pasta em janeiro de 2021, porém só agora, dois anos após assumir que foi oficializada a sua posse.

Até o momento não houve explicação do que de fato aconteceu, até mesmo os vereadores que ficaram sabendo sobre o termo de posse nesta terça-feira ficaram sem entender ao certo o que ocorreu e devem procurar o Executivo para obter uma resposta sobre o ocorrido que deixou muita gente surpresa e questionando a publicação no Diário Oficial:

https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzIzNjcy