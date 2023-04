A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio do Cras Vila Nova, visitou a Aldeia TEKOÁ-PORÃ na cidade de Itaporanga, tendo a presença das crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Brincras Kantian.



Eles participaram de atividades alusivas ao Dia dos Povos Indígenas, comemorado dia 19 de abril. A aldeia é pertencente à etnia TUPI GUARANI que atualmente conta com diversas etnias, tais como: Terena, Cinta Larga, Kaingang e Wassu Kokau.

Lembrando que os grupos étnicos têm a responsabilidade milenar de transmitir a cultura e a tradição aos seus descendentes e demais grupos étnicos, compartilhando seus costumes sobre a alimentação, cânticos, danças, artesanatos e toda a riqueza cultural do seu povo.

“Desta forma, a visitação cultural possibilitou às crianças e adolescentes assistidos uma experiência inesquecível e de muito aprendizado”, explica Debora Oliveira, coordenadora do Cras Vila Nova.