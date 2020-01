Criança de Itapeva internada no GPACI de Sorocaba precisa de doação de sangue

Foto: Rede Social

O menino de apenas 3 anos, está em tratamento no GPACI com o quadro de leucemia linfoide e necessita de sangue tipo B+.

O menino Vitor Hugo Bertioti Alexandre, está há 20 dias internado no hospital GPACI – Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, em Sorocaba.

Ele é de Itapeva, e foi diagnosticado com Leucemia Linfoide Aguda e está em tratamento no Hospital do Câncer Infantil. Ele necessita de doadores de sangue B+ e a família pede ajuda para as pessoas divulgarem e irem doar pois ele passa por uso quase diário.

Quem puder doar sangue em nome do Vitor Hugo Bertiotti Alexandre pode ir até o Colsan em Sorocaba, situado na Av. Comendador Pereira Inácio, 564 – Jardim Vergueiro. O horário de atendimento é de segunda a sábado das 7h30 às12h30