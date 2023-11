Na sexta-feira, dia 24, foi dia de inauguração para a empresária e professora Renata Domingues. Seu novo empreendimento, a CRESCERE JUS, é focado no

Desenvolvimento de Carreiras Jurídicas.

A inauguração contou com a presença de amigos e familiares que prestigiaram e desejaram sucesso à empresária.

No local, além da sala de cursos e mentorias, há também um espaço de coworking, um escritório privativo que pode ser locado por hora ou dia, para sala de reunião e domicílio fiscal e comercial.

A Crescere Jus também conta com um espaço de livraria, que contém Vade Mecum, livros jurídicos, livros de empreendedorismo e livros de autoajuda.

Mentorias disponíveis: Decola Direito, Advocacia Exponencial, Comunicação Legal, Gestão de Tempo, Marketing Jurídico, Clínica da Advocacia, TCC sem stress, LGPD para microempresas.

Cursos disponíveis: Comunicação jurídica: do branding à oratória; empreenda legal: gestão de carreira para jovens advogados.

E para 2024 haverá lançamento de novos produtos!

A Crescere Jus está localizada à Rua Benjamin Constant, 319, Jd. Ferrari, Itapeva.