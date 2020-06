Cras Móvel irá atender comunidade do Bairro Morada do Bosque duas vezes por semana

Equipe volante conta com os serviços de assistente social, psicólogo, oficial administrativo e motorista

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, irá disponibilizar duas vezes por semana, os serviços do Cras Móvel no Bairro Morada do Bosque.

Os atendimentos em frente à UBS do bairro serão realizados às segundas-feiras das 14h às 17h e nas sextas-feiras das 9h às 16h. O objetivo é proporcionar e fortalecer a convivência com a família e a comunidade.

O trabalho volante do Cras Móvel se caracteriza pelo deslocamento de uma equipe exclusiva para este serviço, formada por assistente social, psicólogo, oficial administrativo e motorista, com o intuito de facilitar o acesso da população às atividades e benefícios da assistência social, além de realizar os encaminhamentos necessários para outras políticas públicas.

Essa equipe é responsável por fazer a busca ativa das famílias, desenvolver o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e demais serviços de Proteção Social Básica, que poderão ser adaptados às condições locais específicas, desde que respeitem suas finalidades, bem como é responsável por apoiar a inclusão ou atualização cadastral delas no Cadastro Único.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Morada do Bosque, Silvio Rezende, acompanhou o prefeito e a secretária de Desenvolvimento Social, durante a apresentação do Cras Móvel no local.