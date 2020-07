Cras e Programa Criança Feliz intensificam o trabalho com as famílias do município

O Cras – Centro de Referência de Assistência Social da Vila Santa Maria, é o equipamento responsável pela oferta de serviços de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social desse território e em conjunto com o PCF – Programa Criança Feliz, vem dando apoio às famílias assistidas.

O trabalho realizado pelas visitadoras do PCF tem como finalidade acompanhar e orientar gestantes e promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias.

Mesmo enfrentando uma pandemia, as ações de seguridade social não podem parar, e neste sentindo, o Programa Criança Feliz, em atividades internas, está executando e elaborando atividades para o desenvolvimento infantil e entregando kits de higiene pessoal, pois além de dar continuidade ao trabalho já desenvolvido pelas visitadoras, é necessário salientar a importância da higiene pessoal na prevenção da Covid-19 como forma de conscientização e aproximação da comunidade com o equipamento de Assistência Social.

“Mais do que nunca, as políticas públicas de assistência social tornam-se de grande valia para os que delas necessitam. Programa Criança Feliz atrelando laços para toda a vida”, disse a secretária.