A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio do Cras Cantinho das Famílias (Vila Nova), está realizando durante este mês, roda de conversa sobre o Junho Violeta, que é dedicado à conscientização sobre a violência contra os idosos.

Para falar sobre a importância deste tema, o Cras realizou no último dia 21, encontro com os munícipes assistidos, que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-Melhor Idade.

Durante a conversa, o assistente social Messias Nunes abordou sobre a importância desta campanha, os tipos de violência, as formas de denúncia e sobre o valor do idoso para a sociedade.

Por meio desta ação, houve a participação e a interação dos assistidos acerca da temática proposta. Lembrando que cuidar do idoso é preservar a estória de todos.