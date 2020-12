CRAS Cantinho das Famílias comemorou a Consciência Negra com atividades durante três dias

Em celebração ao mês da Consciência Negra, o CRAS – Cantinho das Famílias preparou três dias de atividades alusivas à data. Foram atividades cheias de representatividade, nas quais contaram com a participação de várias personalidades artísticas ligadas ao movimento negro no município de Itapeva.

No dia 25, aconteceu o Café Quilombola. Nesta atividade, a quilombola Deise proporcionou às famílias do CRAS uma imersão na cultura do Jaó e o professor Cadu trabalhou durante a atividade a temática “05 passos para uma postura antirracista”.

No dia 26, com a participação do professor Paulo César, aconteceu um debate sobre a Cultura Hip Hop, e ao término houve uma belíssima apresentação com integrantes da Batalha de Rima da Anchieta.

Para finalizar, na sexta-feira houve uma Roda de Conversa com Célio Engue, fundador do movimento negro em Itapeva.

A ação teve como objetivo, levar a reflexão, promover o debate e sensibilizar os atendidos através de temáticas sobre ancestralidade, representatividade, religiosidade e identidade da população negra.