Crack, maconha e cocaína são apreendidos na Vila São Benedito

No dia 26, por volta da 00h30, a equipe tática ROMU, em patrulhamento pela Vila São Benedito, decidiu por fazer um Ponto de Estacionamento ao lado do campo de futebol do bairro.

Feito uma varredura pela equipe, foi logrado êxito em localizar 15 porções de maconha, pesando 65,54 gramas, 07 eppendorfs de cocaína, pesando 4,88 gramas e 27 pedras de crack, pesando 3,43 gramas, que estavam embaixo de entulhos em um terreno baldio.

Diante dos fatos, as drogas foram apresentadas à autoridade policial, a qual registrou a ocorrência e apreendeu os entorpecentes.