A prefeitura de Itapeva divulgou em seu diário oficial um novo decreto sobre o uso obrigatório de máscaras de proteção cobrindo o nariz e a boca.

O decreto n° 12.653 no dia 28 de julho de 2022 tira a obrigatoriedade do uso da máscara em todos os locais, sendo essa condição opcional para cada cidadão. Porém, alguns lugares seguem com o uso OBRIGATÓRIO, veja na imagem quais!

Para ler o decreto na íntegra, acesse https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjcyMzE3 na página 13.