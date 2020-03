O Governador João Doria dá largada neste domingo (8), às 7h, à Corrida da Mulher SP, que será realizada na região do Obelisco do Ibirapuera. Além de 15 mil participantes das provas de 5 km e 10 km, o evento conta com ampla programação de saúde, segurança, orientação, inclusão social e outros serviços. Serão nove secretarias e quatro órgãos da gestão estadual envolvidos na ação em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

A partir das 12h, a Corrida da Mulher SP oferece à população shows gratuitos de artistas femininas em parceria com a Orquestra Jazz Sinfônica Brasil. A cantora Fafá de Belém abre a programação cultural, seguida da dupla Anavitória. Apresentam-se também Bebé Salvego, Luiza Possi, Leila Pinheiro, Roberta Sá, Elba Ramalho, Paula Lima e para encerrar o evento, um megashow com Claudia Leitte, previsto para as 17h.

Além da largada, Doria acompanha a programação musical, a partir das 12h.

*Atenção:*

O credenciamento dos jornalistas será feito no local, a partir das 6h, na tenda 26, conforme mapa anexo, ou pelos emails [email protected] e [email protected] (shows). O atendimento aos jornalistas pelo Governador João Doria será realizado após o início da prova, no pórtico de largada (em frente ao Mausoléu aos Heróis de 32) e também no palco de shows, a partir das 12h. Os dois pontos ficam no Obelisco do Ibirapuera.

*Contatos dos assessores de imprensa:*

Regina Valdez (Secom) – (11) 96409-1451

Anderson Dias (Esportes) – (11) 94814-8306 – [email protected]

Stephanie Gomes (Cultura) – (11) 99240-5718 – [email protected] (shows)

*Data:* Domingo, 8 de março 2020

*Horário:* 7h (largada das provas) / 12h (shows)

*Local:* Obelisco do Ibirapuera – Praça Ibrahim Nobre, s/nº – Vila Mariana