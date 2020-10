Corpo encontrado no Pilão D’Água é de homem com idade entre 25 e 30 anos

No início da tarde de domingo (11), o corpo de uma pessoa foi encontrado boiando na represa do Pilão D’ Água em Itapeva.

De acordo com as informações, guardas municipais da base que fica no recinto do Pilão D’Água visualizaram o corpo boiando na represa. Ao ser resgatado das águas as autoridades verificaram que era um homem que deve ter entre 25 e 30 anos.

Ainda segundo os policiais presentes no local, o corpo que ainda não foi identificado estava sem marcas de violência. A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil irá investigar as circunstâncias da morte.