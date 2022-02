O Corpo de Bombeiros realiza nesta semana a Campanha de Prevenção de Acidentes a Pessoas na Terceira Idade.

De acordo com os Bombeiros, com o aumento da expectativa de vida da população, há uma tendência no aumento de ocorrências envolvendo os idosos, pessoas com mais de 60 anos de idade, hoje conhecida como melhor idade, sendo que somente no Estado de São Paulo no ano de 2021 foram responsáveis por 59,21% dos atendimentos do Corpo de Bombeiros nas ocorrências de natureza Emergência Clínica – Auxílio à pessoa com dificuldade de locomoção ou acamada e 44,24% dos acidentes pessoais de queda da própria altura, bem como 19,14% dos incêndios no interior de edificação residencial.

Neste sentido, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, sempre com o objetivo da redução de acidentes e emergências, realiza de 07 a 11 de fevereiro de 2022 ações educativas em todo o Estado de São Paulo, com objetivo de educar, capacitar ou produzir mudanças de comportamento a fim de conscientizar o público da melhor idade, porém não se restringindo à esse público, mas também seus familiares, cuidadores, profissionais da área da geriatria e saúde, sobre a importância da adoção de medidas e condutas que visem a prevenção de acidentes envolvendo idosos e todas as suas implicações.