Corpo de Bombeiros fará carreata consciente nesta sexta-feira

Para comemorar o Dia do Bombeiro e também buscar a conscientização da população sobre os perigos de incêndio em vegetação, o Corpo de Bombeiros de Itapeva realizará uma carreata na cidade.

Com a aproximação do período de estiagem nos próximos meses, a intenção do Corpo de Bombeiros é de que a população haja com consciência e evite por fogo em áreas de vegetação.

A carreata será aberta a toda a população e quem desejar participar deve se inscrever por meio do seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/1oNbqsscSoevy67jF72H_bRJ9H_CURxl_5r-1NRN_CGE/edit?hl=pt-br