Em uma ação eficaz e de priorização à vida, um jovem foi salvo pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva após se afogar na represa do Pilão D`Água.

A ocorrência foi registrada no início da tarde deste sábado (23), de acordo com o Sargento Maia do Corpo de Bombeiros a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento e chegando ao local deparou-se com os amigos da vítima retirando o jovem da represa. Ao serem questionados sobre as circunstâncias do afogamento, informaram que já fazia meia hora que o rapaz teria se afogado.

Os bombeiros perceberam então que a vítima estava em parada cardiorrespiratória e assim começaram a realizar a manobra de reanimação da vítima e deslocaram até a Santa Casa, sendo que no caminho os bombeiros lutavam para manter o jovem vivo.

Já na Santa Casa, sob o comando do médico Dr. Javier Camilo, foi dado continuidade na tentativa de reanimação da vítima e após quase uma hora de procedimentos, conseguiram reanimar a vítima.

De acordo com informações levantadas por nossa equipe de reportagem, o jovem está sob cuidados médicos respirando por aparelhos.

Segundo testemunhas do afogamento, a insistência dos bombeiros em lutar para reanimar o jovem foi fundamental para salvar a vida da vítima. Já os bombeiros informaram que a ação da equipe da Santa Casa também foi decisiva para que o jovem se manter vivo.

Além do Sargento Maia, participaram da ocorrência os bombeiros, Cabo Dennis, Cabo Modesto, Cabo M.Souza e os BCMs Vieira, Viríssimo, Silvio e Yago.