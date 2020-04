Coronavírus: Mais quatro casos suspeitos testaram negativo para Covid-19 em Itararé; um deles era óbito

A Prefeitura de Itararé (SP), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou, nesta quarta-feira (15), como negativo mais quatro casos suspeitos de coronavírus. O resultado, referente a três munícipes vivos e um óbito, foi emitido após exame laboratorial.

Novos casos – A Prefeitura informou ainda que registrou mais um novo caso suspeito de COVID-19. De acordo com a Vigilância Epidemiológica Municipal, o munícipe já está em isolamento domiciliar; a coleta de material foi realizada e encaminhada para exame.

Balanço – No momento, Itararé monitora e aguarda o resultado do exame laboratorial de sete pessoas com suspeita do novo coronavírus.

Apenas dois casos foram confirmados, de uma itarareense de 58 anos, internada na Capital paulista há mais de 30 dias, e de um homem, sem comorbidades, em isolamento domiciliar.

A Prefeitura enfatiza que não há necessidade de pânico. Em ambos os casos a contaminação não aconteceu no município. Todas as ações e medidas preventivas para evitar o coronavírus estão sendo rigorosamente seguidas.

Fonte: Jornal Regional Notícias.