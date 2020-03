Coronavírus: Jornalista Marcelo Magno é curado e recebe alta após 12 dias

O jornalista e apresentador, Marcelo Magno, 37, teve alta médica nesta sexta-feira (27) e o hospital Medimagem, em Teresina (PI), anunciou que ele está curado do coronavírus. Marcelo Magno, que apresentou o Jornal Nacional no dia 7 deste mês, passou 12 dias internado, chegando a ir a UTI e respirando com ajuda de aparelhos, devido as complicações pela Covid-19.

A mulher do apresentador, Swellen Barbosa, informou a UOL que Marcelo Magno passa bem, respira sem dificuldade e os sintomas passaram. “Estamos muito felizes, aliviados e agradecidos com tantas manifestações de apoio e orações. Ele acaba de receber alta do hospital e passa bem. A primeira coisa que ele quer fazer ao chegar em casa é abraçar o filho de 1 ano”, disse Swellen Barbosa. Ela conta que foram dias de incertezas, mas tinha fé que ele iria se recuperar. “Lá em casa ficamos todos isolados, sem nenhum sintoma e seguindo todas as orientações. Após ele sair da UTI foi realizado novo exame e deu negativo e curado do coronavíris”, disse a mulher do jornalista. Segundo ela, Marcelo Magno foi curado usando uma associação de medicamentos como hidroxicloroquina e azitromicina.

Marcelo Magno informou em vídeo que acredita ter contraído a doença no aeroporto internacional de São Paulo onde ficou por cinco horas, aguardando conexão. No início do mês, ele foi ao Rio de Janeiro para apresentar o Jornal Nacional. Em Teresina, com o teste positivo de Marcelo Magno, toda equipe de jornalismo da TV Clube, afiliada da rede Globo no Piauí, ficou de quarentena.

