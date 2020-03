Coronavírus: Itália ultrapassa China em número de mortos

Caminhões as forças armadas italianas retiram caixões da cidade de Bérgamo, na Itália, para ajudar os serviços funerários, que estão sobrecarregados. Foto: Sergio Agazzi /Fotogramma / via REUTERS

ROMA – A Defesa Civil da Itália anunciou nesta quinta-feira que o número de mortos em decorrência do novo coronavírus subiu para 3.405, um aumento de 427 óbitos em apenas 24 horas. Com isso, o país ultrapassa a China na quantidade de vítimas. Cerca de 3.245 pessoas morreram na China desde que a doença começou no final do ano passado. O surto na Itália, epicentro da pandemia na Europa, começou no final de fevereiro.

Na quarta-feira, a Itália registrou um recorde de 475 óbitos em 24 horas.

O país europeu tem um total de 41.035 pessoas infectadas com o novo coronavírus, sendo 33.190 casos ativos e 4.440 recuperados. A região da Lombardia, no norte do país, continua sendo a mais afetada pela doença. Ao todo, foram registradas 2.168 mortes, sendo 209 em apenas um dia. Já o número de contágios é de 19.884, um aumento de 2.171 contaminações, em 24 horas, “um dado significamente mais alto”, segundo as autoridades.

Devido ao alto número de mortos, o necrotério na província de Bergamo, a mais afetada na Itália, não consegue mais acomodar o volume de caixões. O único crematório local está ativo 24 horas por dia há mais uma semana, mas, em sua máxima capacidade, consegue incinerar cerca de 25 corpos por dia, e também não consegue dar conta da demanda.Nesta semana, o prefeito da cidade, Giorgio Gori, emitiu uma ordenança que fechou o cemitério local esta semana pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial.

Bergamo também suspendeu o atendimento religioso aos infectados após perder 12 padres de 1º de março até esta quarta-feira.