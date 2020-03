Coronavírus: Fórum de Buri restringe atendimentos

“Comunico que, atendendo às determinações do Conselho Superior de Magistratura, cuja cópia segue anexa, a fim de evitar a propagação do Covid-19 (vulgo “coronavirus”), será limitada a entrada e saída de pessoas no Fórum de Buri, inicialmente até o dia 14/04/2020, retornando ao expediente normal no dia 15/04/2020, mediante as seguintes medidas:

Fica proibida a entrada do público em geral e de transeuntes no fórum, ressalvados advogados, procuradores, membros do Ministério Público e pessoas que participarão de atos judiciais ou de entrevistas junto ao setor técnico de serviço social e de psicologia, ou em casos de extrema urgência;

Fica suspenso o atendimento ao público geral no ofício judicial, ficando autorizado o contato para obtenção de informações por meio de telefone (exceto informações sigilosas de casos que envolvam segredo de justiça);

No caso do atendimento ao público do Ministério Público e do Juizado Especial Cível e Criminal, será permitida apenas a entrada do interessado nos casos de declarada imprescindibilidade (urgência);

Os prazos processuais estão suspensos dentro do mencionado período, salvo quanto às medidas urgentes, processos de réus presos e processos de menores infratores;

As audiências no período serão redesignadas, com exceção das designadas para o período da tarde dos dias 16/03, 18/03, audiência concentrada no dia 19/03 (processo nº 277-24.2016), audiências de processos com réu preso no dia 14/04 e de outros casos urgentes, que possam surgir eventualmente;

Fica suspenso o comparecimento pessoal do cidadão condenado que cumpre medida neste sentido (ex.: livramento condicional, regime aberto, liberdade provisória, suspensão condicional do processo e outros), consignando que não haverá prejuízo para o cidadão, mas que deverá voltar a realizar seus comparecimentos após o dia 14/04/2020.

Por fim, solicito a colaboração de todos para que evitem comparecer ao fórum desnecessariamente, dando prioridade à comunicação por meio de telefone:

Administração (15) 3546 2441 / (15) 3546 2443

Ofício Judicial (cartório) (15) 3546 1622 / (15) 3546 2446

Juizado Especial Cível e Criminal (15) 3546 2438

OAB Buri (15) 3546 1728

Promotoria de Buri (Ministério Público) (15) 3546 2355

Gilvana Mastrandéa de Souza

Juíza Diretora do Fórum”

