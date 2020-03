Coronavírus: Executivo alinha medidas de proteção com a empresa Jundiá

Na tarde desta quinta-feira, dia 19, representantes do Executivo se reuniram com os responsáveis pela empresa de transporte coletivo Jundiá para tratar de assuntos referentes à prevenção e combate ao novo Coronavírus (Covid-19).

Na reunião, os gestores públicos reforçaram a importância em disponibilizar álcool em gel no terminal urbano e em todos os ônibus para que os passageiros utilizem em suas viagens.

Também ficou definido que cada veículo da empresa deverá ser diariamente limpo e esterilizado, principalmente nas barras de proteção que os usuários seguram com as mãos.