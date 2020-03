Coronavírus (COVID-19): Nova Campina tem cinco (5) casos suspeitos

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Campina informa a todos que até a presente data, 20 de março de 2020, há cinco (5) casos suspeitos de COVID-19 no município. Todos estão bem, e em acompanhamento domiciliar.

Também reforça junto à população, para que fiquem em casa e continuem mantendo e intensificando as medidas de prevenção do contágio como lavar as mãos com água e/ou álcool gel 70%, cobrir o nariz e boca ao espirrar com antebraço ou usar lenço descartável, evitar aglomeração (principalmente se estiver doente), manter ambientes bem ventilados e não compartilhar objetos pessoais.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Nova Campina